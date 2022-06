"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zachwyca formą tuż przed porodem. Internautka: "Jak nastolatka, super energia"

Marta z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najbardziej lubianych uczestniczek programu i na każdym kroku udowadnia, że ma ogromny dystans do siebie. Partnerka Pawła nie tylko znalazła miłość w programie, ale też ogromną popularność. Aktualnie Marta i Paweł są na etapie remontowania pierwszego wspólnego mieszkania, które niedawno zdecydowali się kupić, co na bieżąco relacjonują na blogu. Teraz Marta Paszkin zdecydowała sobie zrobić przerwę w pracach nad nowym domem i opublikowała zaskakujące zdjęcie. Czyżyby zdecydowała się na tak popularne zabiegi wygładzające cerę? Zobaczcie sami... Marta z "Rolnik szuka żony" zaskakuje idealnie gładką cerą Marta i Paweł to jedyna para, która znalazła miłość w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu emisji programu nadal są razem i planują wspólną przyszłość. Ich otwartość, poczucie humoru i dystans do siebie uwielbiają fani hitu TVP1 i kibicują, aby ich relacja przetrwała próbę czasu. Marta nie ukrywa, że w ostatnim czasie poświęca więcej czasu na pielęgnację i nawet zdradziła na Instastory swoje codzienne rytuały, a tym razem zaprezentowała zdjęcie idealnie gładkiej cery i dodała do niego wymowny komentarz. Jak się okazuje to nie żadna interwencja medycyny estetycznej, a jeden z dostępnych filtrów. Marta nadal może pochwalić się naturalną urodą, co nie przeszkadza jej żartować, że faktycznie chciałaby tak wyglądać: Czemu człowiek nie może tak w realu wyglądać? - żartuje Marta z "Rolnik szuka żony". Zobacz także: Paweł z "Rolnik szuka żony" sam projektuje kuchnię, a Marta się skarży: "Nie będę miała gdzie garnków trzymać" Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" jest aktywna nie tylko na Instagramie, ale również na Tik-Toku, a ostatnio...