Anna i Grzegorz Bardowscy z Rolnik szuka żony są już dwa tygodnie po ślubie. Para opowiedziała o swoich relacjach i o tym, jak teraz rysuje się ich najbliższa przyszłość. Od razu chcą mieć dzieci? Okazuje się, że najpierw zabierają się za remont domu Grzegorza, aby poczuć się jak u siebie, a nie jak w domu u rodziców.

Ania i Grzegorz na razie oswajają się z myślą, że już są po ślubie. Czy Ania zaskoczyła się jakimiś nowymi cechami charakteru męża? Czy bała się udziału w programie?

Jest bardziej otwarty niż w programie, towarzyski, wesoły, to jest ważne dla mnie - powiedziała Gazecie.pl Ania Bardowska i dodała: - Jak zobaczyłam go w telewizji to chciałam go poznać, przekonać czy jest taki jak opisuje. Choć bałam się co ludzie powiedzą, jak zareagują znajomi, rodzina, ale moi bliscy mnie wspierali.