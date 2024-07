Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" są dwa tygodnie po ślubie. Para wspominała w "Pytaniu na Śniadanie", jak było na weselu, co ich najbardziej wzruszyło oraz mówiła o tym, jak... wyglądają ich relacje z teściami! Na początku Grzegorz był nieco zmieszany pytaniem prowadzących "PnŚ", skierował je od razu do Ani, bo stwierdził, że on nie ma zbyt bliskich relacji z rodzicami Ani ze względu na odległość.

Ja tak na odległość troszeczkę [mam relacje z teściami - przyp. red.] - powiedział Grzegorz.

Ania o wiele chętniej opowiedziała, jak dogaduje się z teściami. Pochwaliła obie strony za duży wkład w pracę nad przygotowaniami do ślubu.

Rodzice bardzo dużo pracy włożyli w to, żeby nam pomóc to przygotować. Byli bardzo zaangażowani, zarówno z mojej, jak i z Grześka strony - powiedziała Ania.

My życzymy Ani i Grzegorzowi jeszcze raz wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Również tej z teściami ;)

Ania i Grzegorz wyglądali przepięknie na ślubie.

Ania promieniała!

Tego dnia para na pewno nie zapomni do końca życia.