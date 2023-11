1 z 8

W "Rolnik szuka żony" mała rewolucja. Po tym jak Piotr pozbył się Emilki, a Kasia sama zrezygnowała - do programu dołączyła nowa dziewczyna! Piotr zaprosił do siebie Katarzynę, która wysłała do niego list, ale przestraszyła się kamer i zrezygnowała z udziału. Jak to przyjęła Monika?

- Przyjedzie nowa dziewczynę. Kasia numer dwa. Skąd się wzięła? Miała być w programie, ale nie dojechała, bo się stresowała kamer czy coś. Zaczęliśmy pisać na portalu społecznościowym - oznajmił rolnik rodzicom i uczestnice Piotr.

Trochę dziwna sytuacja wyszła – Monika, przyznała jedyna kandydatka Piotra, która została na gospodarstwie i myślała, że już tak będzie do końca.

Ale nie dała po sobie poznać i przytaknęła Piotrowi, że w końcu będzie mieć towarzystwo.

Jak wyglądał przyjazd nowej kandydatki?

