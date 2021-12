"Rolnik szuka żony": Paweł i Małgosia zostaną rodzicami po raz trzeci?! "Jak co roku..." 

Już jest! Pierwszy wrześniowy odcinek "Rolnik szuka żony" za nami. Na początku Marta Manowska postanowiła sprawdzić, co słychać u byłych uczestników hitowego programu TVP. W odcinku mogliśmy zobaczyć, co dzieje się u Pawła i Małgosi Borysewiczów, którzy mają już syna i za jakiś czas powitają na świecie córkę . Małgosia na początku zastanawiała się nad dwoma imionami: Stefania i Marysia , jednak ostatecznie postawiła na zupełnie inne: Te dwa lata były intensywne dla nas. Nie spodziewałam się takiego ogromu szczęścia w tak krótkim czasie. o Jest Paweł, jest Rysio (...) za chwilę będzie nasza córeczka Blaneczka - powiedziała w "Rolnik szuka żony". Paweł dodał, że wychowywanie córki to jego zdaniem coś zupełnie innego niż wychowywanie syna. Czy boi się, że nie podoła? Okazuje się, że ma obawy, ale z pomocą Małgosi wszystko się uda: Do dziewczyny trzeba inaczej, delikatniej, będzie trudniej. No zobaczymy! - powiedział Paweł. Trzymamy kciuki za Pawła i Małgosię z "Rolnik szuka żony"! Czekamy na narodziny Blanki - i życzymy parze wszystkiego najlepszego! Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" opisuje trudny dzień, chodzi o jej syna! "Nie mogłam mu pomóc. To było straszne" Jak widzicie, wybór ostatecznie padł na imię Blanka. Nam się bardzo podoba! A wam? Blanka to imię żeńskie wywodzące się od hiszpańskiej wersji francuskiego imienia Blanche lub z germańskiego blankus, blanchus - "biała". Parze serdecznie gratulujemy!