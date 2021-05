"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz pokazała się w krótkich szortach. Ależ ona ma figurę! 

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak wraca do formy po ciąży! Była uczestniczka hitu TVP podczas relacji na InstaStories pochwaliła się zdjęciem z siłowni i udostępniła krótkie nagranie, na którym widać, jak ostro ćwiczy. Zobaczcie sami! Małgosia Borysewicz ostro trenuje Małgosia Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". W programie poznała Pawła, który dziś jest jej mężem. Para wzięła ślub 28 września 2018 roku, a kilka miesięcy później na świecie pojawił się ich syn, Rysio. W 2020 roku rodzina Małgosi i Pawła znów się powiększyła- dokładnie 17 października szczęśliwa rolniczka zdradziła, że trzy tygodnie wcześniej urodziła córkę, Blankę. Chociaż od narodzin drugiego dziecko mineło zaledwie kilka tygodni to młoda mama już rozpoczęła walkę o powrót do formy po ciąży. Ostatnio młoda mama pokazała, jak wygląda jej brzuszek po porodzie i zdradziła, że razem z mężem rozpoczyna treningi pod okiem specjalitów na siłowni. W sobotę zaczęliśmy wspólnie z @paulo_borysewicz treningi, choć na pewno razem nie będziemy zawsze mogli ćwiczyć ze względów logistycznych, chcemy zrobić coś dla siebie. Każdego dnia gonimy, pędem przemierzamy nasze cele, pracujemy owszem fizycznie- ale to nie to samo. Podczas ćwiczeń odkrywam partie ciała, które nie były aktywne- napisała wówczas w sieci. Teraz Małgosia pokazała, jak ćwiczy! Rolniczka podczas relacji na InstaStories udostępniła nagranie trenera, który nagrał ostry trening Małgosi. Zobaczcie sami, jak Małgosia wraca do formy po ciąży! My mówimy tylko WOW! Naszym zdaniem rolniczka już wygląda świetnie. Zobacz także: Jessica Miemiec z "Rolnik szuka żony" została blondynką! Pozuje też...