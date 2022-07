"Rolnik szuka żony":Paweł Bodzianny w pierwszym ojcowskim wyzwaniu. Jak sobie poradził? 

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" kilka tygodni temu po raz drugi została mamą i już ma za sobą pierwsze spacery z synkiem, a na kolejnych zdjęciach zachwyca figurą, którą błyskawicznie odzyskała po porodzie. Teraz żona Pawła Bodziannego opublikowała okładkę magazynu "Twoje Imperium", z której dowiedziała się, że Paweł już marzy o kolejnym dziecku. Co za riposta! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" niedawno urodziła, a Paweł już planuje kolejne dziecko? Marta Paszkin i Paweł Bodzianny znaleźli miłość w programie "Rolnik szuka żony" , a dziś wspólnie wychowują córkę Marty Stefanię i cieszą się z narodzin swojego wspólnego synka - Adama. Zakochani już w programie nie ukrywali, że w przyszłości chcieliby mieć dzieci i wiele wskazuje na to, że Marta i Paweł nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Na okładce "Twojego Imperium" można przeczytać, że najpopularniejszy farmer w kraju chce mieć więcej dzieci. - Paweł Bodzianny ma syna! Szczęśliwy i... już marzy o powiększeniu rodziny! - brzmi tytuł na okładce "Twojego Imperium" Gazeta trafiła w ręce świeżo upieczonej mamy. Marta Paszkin z charakterystycznym dla siebie dystansem odpowiedziała na nagłówek! - @pawelfarmer miejże litość, daj trochę odsapnąć! - napisała Marta Paszkin z przymrużeniem oka. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zdradziła, jak udało jej się tak szybko wrócić do formy po porodzie! Marta Paszkin obecnie cieszy się macierzyństwem i z racji wakacji swój czas dzieli między Adama i Stefanię. Na nowych zdjęciach żona rolnika prezentuje szczupłą sylwetkę, a internautki są pod wrażeniem, że Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" tak szybko wróciła do formy po ciąży. . Co ciekawe, ostatnio Marta Paszkin z...