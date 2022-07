Ten rok zaczął się dla nich wyjątkowo szczęśliwie. Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, którzy poznali się i zakochali w sobie w programie "Rolnik szuka żony", szykują się do ślubu i narodzin dziecka. Dokładnie w Walentynki zakochani ogłosili, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Teraz w rozmowie z "Party" para nie tylko zdradziła dokładną datę i szczegóły zaplanowanej na marzec uroczystości, ale także płeć maleństwa! Dla Marty będzie to drugie dziecko – ma już 8-letnią córeczkę Stefanię z poprzedniego związku. W roli ojca zadebiutuje natomiast Paweł. Czy para powita na świecie synka czy córeczkę? Ostatni wynik USG nie pozostawia żadnych wątpliwości. "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zdradzili płeć dziecka Niedawno Paweł Bodzianny i jego ukochana wrócili z romantycznej wycieczki do Dubaju, gdzie Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" wybierała suknię ślubną . Uczestnicy 7. edycji miłosnego hitu TVP żartowali, że była to podróż przedślubna, bo w Emiratach przyszła panna młoda szukała m.in. wymarzonej obrączki. Ale ta wyprawa okazała się dla nich ważna jeszcze z jednego powodu. To właśnie podczas niej, dokładnie 14 lutego, czyli w Walentynki, Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" ogłosili, że zostaną rodzicami! Wiadomość przekazali swoim fanom na Instagramie. W rozmowie z "Party" Paweł, dla którego będzie to pierwsze dziecko, zdradził, że bardzo chciał mieć syna. – Nie ukrywam, że chciałem chłopaka, któremu przekażę nie tylko nazwisko, ale też swoją wiedzę, a w przyszłości również gospodarstwo – tłumaczy. – Ale jeśli byłaby córeczka, miałbym trzy księżniczki do kochania – śmieje się rolnik. Teraz Marta i Paweł...