"Rolnik szuka żony": Nowe zdjecia gwiazdy TVP zszokowały internautów! Przesadziła z poprawkami? 

Diana z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fanów nowymi zdjęciami. Na najnowszych fotografiach prawie nie przypomina siebie! Uczestniczka 6. edycji "Rolnik szuka żony" pokazała się w biznesowej oraz w zmysłowej odsłonie, która nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Internauci twierdzą, że za dużo tam Photoshopa, a niektórzy nie szczędzą przykrych komentarzy. Czy faktycznie zdjęcia są aż tak niekorzystne? Zobaczcie, nowy wizerunek Diany.

Diana wzięła udział w 6. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie starała się o serce Seweryna. Jednak ostatecznie nie znalazła miłości w programie. Czy udało jej się znaleźć drugą połówkę po udziale w show TVP? Uczestniczka mimo tego, że jest bardzo aktywna w sieci nie dzieli się swoimi sprawami sercowymi. Na próżno też u niej szukać zdjęć, które mogłyby coś sugerować. Diana jednak nie przestaje zachwycać swoją urodą i chętnie publikuje w sieci inne swoje zdjęcia.

Te ostatnie pochodzą z profesjonalnej sesji i wywołały w sieci sporo zamieszania! Uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała się w zmysłowej i biznesowej odsłonie. Wielu internautów nie ukrywa zachwytu:

- Przypuszczam, że co niektórzy chcieliby Ci podarować coś więcej niż tylko to IG serduszko.. 😉 - Jesteś piękną kobietą, pozdrawiam 😊 - Piękno w czystej postaci. Gratuluję figury ♥️ ale również klasy i wdzięku, tego Tobie nikt nie odbierze 😊

Niestety nie wszystkim nowe zdjęcia Diany przypadły do gustu. Niektórzy uważają, że Diana wygląda nienaturalnie, a zbyt wiele "photoshopa" przysłoniło jej naturalną urodę:

- Jaki Photoshop 😱😱 Pierwsze co spojrzałam to myślałam, że to postać animowana...

- Średnio jesteś do siebie podobna

- Za dużo Photoshopa

- Manekin 😂😂😂