"Rolnik szuka żony". Nie uwierzycie, jaka była pierwsza praca Ani Bardowskiej. Wytrzymała w niej 1 dzień!

Czego jeszcze nie wiemy o Ani Bardowskiej? Uczestniczka drugiej edycji "Rolnik szuka żony", która dzięki programowi odnalazła nie tylko miłość, ale i zebrała spore grono fanów, w jednym z ostatnich filmów na swoim kanale YouTube, postanowiła zaproponować internautom popularną grę i odpowiedzieć na ich wszelkie pytania. Jak się okazuje, jedno z nich dotyczyło jej pierwszej pracy. Co takie Ania Bardowska robiła, zanim jeszcze została nauczycielką w przedszkolu? Odpowiedź gwiazdy "Rolnik szuka żony" niejednych może zdziwić, a w szczególności fakt, że postanowiła zwolnić się ze swojej nowej posady już po pierwszym dniu! Cóż, jak widać, Ania Bardowska nie wspomina jej najlepiej.

Jak się okazuje, Ania Bardowska swojej pierwszej pracy podjęła się już kiedy wyprowadziła się na studia do Wrocławia. Uczestniczka drugiej edycji cieszącego się niesłabnącą popularnością programu "Rolnik szuka żony" ukończyła pedagogikę i pracowała jako nauczycielka w przedszkolu, a także prowadziła terapię pedagogiczną dla dzieci, przedtem podjęła się zupełnie innego zawodu.

Moja pierwsza praca była we Wrocławiu, kiedy wyprowadziłam się na studia, i ja generalnie cały czas prawie pracowałam studiując, ponieważ studiowałam zaocznie. I przez jeden dzień pracowałam na kasie (...). Właśnie, to miało być stanowisko kasjer-sprzedawca, ale tak naprawdę rozkładałam towar przez cały dzień i nie podobało mi się to - zdradziła Ania Bardowska.

Jak się okazuje, do zwolnienia się z pracy, przyczyniło się jeszcze kilka rzeczy:

Nie spodobało mi się tam coś jeszcze, co spowodowało, że po jednym dniu zrezygnowałam. Oczywiście też zrezygnowałam bo w międzyczasie okazało się, że dostałam się do innej pracy, więc to było takim dodatkowym kopem. Tutaj nie miałam co innego robić, więc stwierdziłam, dobra, podejmę się tej pracy, a tak akurat się życie ułożyło, że dostałam telefon i wiedziałam, że mam jakąś alternatywę.