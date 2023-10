Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" i od tamtej pory, tworzą szczęśliwy związek. W kwietniu będą świętować swoją 5. rocznicę ślubu, doczekali się również dwójki dzieci - Liwii i Jasia. Małżeństwo zyskało prawdziwą armię fanów, którzy na bieżąco śledzą ich życie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dla wielu fanów, Ania i Grzegorz tworzą idealną parę, która zawsze się ze sobą zgadza. Ale czy tak jest naprawdę? Postanowiliśmy to sprawdzić! Ostatnio to wspaniałe małżeństwo gościło w naszym studio, a my przygotowaliśmy dla nich... test zgodności pary.

Kto lepiej śpiewa? Kto częściej wstaje do dzieci? Kto jest bardziej uparty?

Zobaczcie, czego dowiedzieliśmy się o Ani i Grzegorzu! Nie we wszystkich kwestiach para była zgodna. Obejrzyjcie zatem nasze wideo, które znajdziecie powyżej!