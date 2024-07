Rolnik szuka żony okazał się bezkonkurencyjny i został w naszym plebiscycie najlepszym telewizyjnym show 2015 roku! Choć trzeba przyznać, że przez kilkanaście dni głosowania było kilka zwrotów akcji. Przez długi czas prowadziło The Voice of Poland. Potem nagle na prowadzenie wysunął się SuperDzieciak! Jednak na końcu to Rolnik szuka żony dostał najwięcej głosów.

A jak wygląda tabela głosowania?

Na 4444 osoby, które zagłosowały w plebiscycie na najlepsze tv show 2015 roku głosy rozkładały się tak:

Must Be The Music 1%

Kto poślubi mojego syna 1%

Aplauz Aplauz 1%

Mam Talent 2 %

Mali Giganci 3%

The Voice of Poland 10%

Top Model 10%

Taniec z Gwiazdami 12%

SuperDzieciak 26%

Rolnik Szuka żony 34%

Zgadzacie się z wynikami, wygrał właściwy program?

