Jak Adrianna z "Rolnik szuka żony" radzi sobie na wsi i czy musi ciężko pracować na gospodarstwie Michała? Rolnik rozwiał wątpliwości na temat swojej narzeczonej i w rozmowie z mediami zdradził, czym dokładnie zajmuje się jego ukochana. Wygląda na to, że Adrianna wcale nie musi się przemęczać. Sprawdźcie, co Michał powiedział o Adriannie.

Michał z "Rolnik szuka żony" szczerze o obowiązkach Adrianny

Michała i Adrianna byli uczestnikami ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". Młody rolnik już na etapie czytania listów zauroczył się śliczną blondynką, którą zaprosił na swoje gospodarstwo. I chociaż o serce Michała walczyły trzy kandydatki to ostatecznie Adrianna została u jego boku. Co więcej, w finałowym odcinku programu TVP okazało się, że zakochani są już po zaręczynach. Adrianna zamieszkała u narzeczonego i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Ostatnio okazało się nawet, że Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" szukują się do ślubu. A jak ukochana rolnika radzi sobie na wsi? Były uczestnik telewizyjnego hitu w rozmowie z mediami zdradził, że Adrianna wcale nie przemęcza się na gospodarstwie.

Ludzie myślą, że wieś to tylko chomąto na głowę. Tymczasem na wsi jest wiele innych zajęć niż praca na polu- Michał wyznał dla "Faktu".

Czym więc zajmuje się Adrianna?

Michał szczerze przyznał, że jego ukochana zajmuje się domem i pomaga jego mamie.

Zajmuje się domem, mama też zaczyna ją wprowadzać w tajniki prowadzenia ogrodu, światełka też ostatnio rozwieszała bo dom co roku dekorujemy. A tak poza domem pomaga jedynie na gospodarstwie doić krowy i to ona sama chciała, ja jej do niczego nie zmuszałem- zdradził w rozmowie z dziennikiem.

Kibicowaliście Adriannie i Michałowi w "Rolnik szuka żony"? My mocno trzymamy za nich kciuki i już czekamy na zdjęcia z ich ślubu!

