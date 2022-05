"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin opublikowała urocze rodzinne zdjęcie i pisze "Moje trzy miłości"

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" skończyli już remont swojego nowego mieszkania na wsi i okazuje się, że długo się nim nie cieszyli, bo uczestniczka hitu Telewizji Polskiej wróciła do Warszawy. Marta Paszkin pochwaliła się zdjęciem z jednej z warszawskich restauracji i napisała wprost, że dobrze jest wrócić w swoje strony. Co z decyzją o życiu na wsi? Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zadomowiła się już na wsi? Nie żałuje decyzji o przeprowadzce z Warszawy? Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" w programie znaleźli miłość i popularność, a uczestniczka hitu Telewizji Polskiej zdecydowała się przeprowadzić na wieś . Decyzja z pewnością nie należała do łatwych, ale Marta Paszkin podjęła ryzyko i kupiła nawet dom na wsi . Para właśnie skończyła go remontować, a tymczasem partnerka Pawła publikuje zdjęcia z Warszawy. Czyżby zdecydowała się na powrót? Okazuje się, że Marta Paszkin zdecydowała się odwiedzić "swoje dawne rejony" i szczerze przyznała, że choć kocha Warszawę - to nie żałuje przeprowadzki na wieś . Dobrze jest czasem odwiedzić swoje swoje stare rejony. Warszawę wciąż kocham (i zawsze będę❤️) ale na codzień za nią nie tęsknie i dobrze mi na wsi👩‍🌾 Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała zdjęcie z nowym członkiem rodziny! Zdradziła też imię Internauci są pod wrażeniem nie tylko stylizacji Marty Paszkin, ale i faktu, że zdecydowała się całkowicie zmienić swoje życie: Pięknie Pani wygląda i super, że tworzycie z Panem Pawłem i Steffi taką wspaniałą Rodzinę! Jak miło czytać, że dobrze Pani jest na wsi 👍 Fajnie, że się Pani odnalazła na wsi ♥️ Fajna sukienka 🤩. Super, że dobrze czujesz się na wsi i nie żałujesz swojej decyzji🙌...