"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała weselną stylizację, a fani pytają: "W szpilkach?"

Jaka na co dzień jest Marta z "Rolnik szuka żony"? Kandydatka Pawła z najnowszej edycji "Rolnik szuka żony" w programe TVP dała się poznać jako naturalna, skromna i delikatna kobieta. To właśnie ona, mieszkanka Warszawy i mama 6-letniej córki, skradła serce rolnika, który poszukiwał miłości na oczach milionów widzów. Czy Marta i Paweł są razem? Tego dowiemy się dopiero w finałowym odcinku "Rolnik szuka żony", teraz jednak możemy zobaczyć, jakie zdjęcia publikuje w sieci kandydatka rolnika! Prywatne zdjęcia Marty na Instagramie Marta i Paweł to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Fani od samego początku mocno kibicują rolnikowi, który zdecydował, że to właśnie z Martą chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Czy w ich przypadku możemy liczyć na szczęśliwe zakończenie? Odpowiedź na to pytanie poznamy w wielkim finale hitu Telewizyjnej Jedynki. Teraz chcemy Wam pokazać, jakie zdjęcie publikuje w sieci kandydatka Pawła! Marta odblokowała swój profil na Instagramie i dziś możemy zobaczyć, jak prezentowała się m.in. w bardzo mocnym makijażu, w okularach korekcyjnych lub z bardzo długimi włosami, które ścięła na początku 2019 roku. Fani "Rolnik szuka żony" z pewnością odwiedzili już profil Marty na Instagramie. Pod zdjęciami kandydatki Pawła pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. - Ale Ty jesteś śliczna i naturalna 😍 najfajniejsza para z Rolnik szuka żony 😍 - Dużo zdrowia i szczęścia w miłości z rolnikiem trzymałam za was kciuki od początku :* jedyna normalna para w tym sezonie 💕 - Czuję , że tworzycie Piękną parę 💓 iii czekam na niedzielny odcinek tylko ze względu na Was ! Ciepłe kluchy byłby ten sezon gdyby nie...