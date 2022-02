Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na urządzenie kącika do pracy w nietypowym miejscu. Uda jej się tam pracować?

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" niedawno przeprowadzili się do nowego domu. Para ostatnio pochwaliła się w pełni umeblowanymi wnętrzami mieszkania i okazuje się, że znalazło się miejsce na kącik do pracy dla Marty. Po przeprowadzce z Warszawy uczestniczka pracuje głównie zdalnie i wygląda na to, że home office naprawdę odpowiada narzeczonej rolnika!

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała kącik do pracy w nowym domu!

Wiosną odbędzie się ślub Marty i Pawła z "Rolnik szuka zony" i nie dawno podzielili się radosną nowiną, że Marta Paszkin jest w ciąży. Udział w programie może zmienić całkowicie życie jego uczestników, a w ich przypadku ryzyko, jakie oboje podjęli opłaciło się. Dziś są szczęśliwi i wspólną pracą wyremontowali dom marzeń. Od jakiegoś czasu Marta chętnie pokazuje na Instagramie kolejne wnętrza nowego domu i teraz przyszła pora na kącik do pracy. Okazuje się, że narzeczona Pawła wygospodarowała go w kuchni. Tylko spójrzcie!

Instagram / @marta_paszkin

Marta i Paweł w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" zaprosili Martę Manowską do swojego domu. Paweł pochwalił się samodzielnie wykonanym stołem z drewnianych belek, a Marta Paszkin opowiedziała o ich kuchni kaflowej, którą była najdłużej dyskutowanym elementem mieszkania. Podoba Wam się klimat, jaki para stworzyła w domu, łącząc nowoczesność z tradycją?

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

Przeprowadzka do nowego domu to nie jedyna rewolucja w życiu rolników. Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka. Fani pary już od dawna to podejrzewali, jednak Marta z "Rolnik szuka żony" skutecznie ukrywała brzuszek przez pierwsze miesiące ciąży. Wiosną tego roku odbędzie się również skromny ślub pary, jednak zakochani nie wykluczają jeszcze jednej większej imprezy w niedalekiej przyszłości.