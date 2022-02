"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała wymarzoną suknię ślubną! Ma jednak problem

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" niedawno wrócili z krótkich wakacji w Dubaju, gdzie była uczestniczka show planowała kupić suknię ślubną. Niestety, udało się wybrać tylko buty. Dlatego zaraz po wylądowaniu w Polsce para rzuciła się w wir przygotowań do ślubu, który odbędzie się już niedługo. Marta Paszkin na swoim profilu na Instagramie opowiedziała o trudach, które napotkała...

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta Paszkin nie może znaleźć sukni ślubnej?!

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" to jedna z ulubionych par widzów show. Do dziś z zaciekawieniem sprawdzają, co dzieje się w ich życiu prywatnym. Jakiś czas temu para przyznała, że zdecydowała się na dwa śluby - jeden skromny na początku marca 2022 roku, a drugi większy - kościelny, po zakończeniu pandemii, aby kolejne obostrzenia nie pokrzyżowały im planów.

Niedawno Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" udali się w podróż przedślubną do Dubaju, gdzie spędzili kilka dni, by odpocząć od ślubnych przygotowań. Była uczestniczka programu miała nadzieję, że uda jej się znaleźć idealną suknię ślubną. Jednak - jak się okazuje - nie jest to łatwe zadanie, nawet tam. Do domu wróciła tylko z parą butów, które planuje założyć na wesele.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tak Marta Paszkin ukrywała ciążę! Paweł nie kryje radości, że zostanie ojcem

Instagram / pawelfarmer

Niedawno Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" ogłosili, że zostaną rodzicami. Była uczestniczka show wyznała, że ciężko jej ukrywać ciążę ze względu na coraz bardziej widoczny brzuszek. Była bohaterka programu poinformowała na Instagramie, że znalazła wymarzoną sukienkę na wesele, jednak obawia się, że może jej nie włożyć. Paszkin przyznała, że jej brzuch rośnie dużo szybciej niż w pierwszej ciąży, dlatego obawia się, że za kilka tygodni każda rzecz będzie za mała.

Rolniczka pokazywała modele sukni oraz kombinezonów, o których marzy, jednak rzeczywistość zweryfikowała jej plany.

- W tym pięknym modelu nie mieścił mi się brzuch. - A ta raz, że za krótka, to jeszcze zdecydowanie droższa niż planowała - napisała Marta Paszkin.

Instagram @marta_paszkin

Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie znalazła niczego w Dubaju, dlatego teraz zdecydowała się na kolejne zakupy. Na Instagramie pojawiła się relacja z jej kolejnych sklepów.

Jak tu żyć? Żadnej z nich nie kupiłam, ale za to kupiłam inną w bardzo nieoczekiwanym miejscu. Nie będę jej pokazywać, ale pokażę wam buty - mówiła na InstaStories.

Już niedługo dowiemy się, jaką suknię wybrała Marta Paszkin i czy zmieścił się w nią jej ciążowy brzuszek.