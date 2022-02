"Rolnik szuka żony": Tak Marta Paszkin ukrywała ciążę! Paweł nie kryje radości, że zostanie ojcem

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" 7 w ostatnim czasie w mediach społecznościowych relacjonuje przede wszystkim remont pierwszego wspólnego mieszkania, który już niebawem się zakończy. Wtedy Marta razem z Pawłem i córką Stefanią zamieszkają w wymarzonym domu. Tymczasem teraz uczestniczka 7. edycji hitu Telewizji Polskiej zdecydowała się powspominać i pokazała na Instastory swoje zdjęcie przed metamorfozą! Marta z "Rolnik szuka żony" ważyła wtedy 13 kilogramów więcej. Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" 7 pokazała, jak wyglądała przed metamorfozą Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to zdecydowanie najpopularniejsza para 7. edycji "Rolnik szuka żony" . Po udziale w rolniku, gdzie znaleźli miłość pojawili się w tanecznym show TVP2 "Dance dance dance" , a obecnie oprócz pracy w gospodarstwie prowadzą też blogi w serwisie YouTube. Para niedawno zaręczyła się i wygląda na to, że powoli myślą o ślubie, a jakiś czas temu Marta Paszkin pokazała zdjęcie sukni ślubnej . Teraz Marta z "Rolnik szuka żony" 7 opublikowała w relacji na Instastory dawne zdjęcia i nie tylko zdradziła, że udało jej się schudnąć 13 kilogramów, ale zdradziła swój sekret: Czytam składy, jem świadomie: dużo warzyw, owoców, kasz, za to mniej glutenu. No i dużo się ruszam! - zdradza narzeczona Pawła Bodziannego. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Stanisław tak naprawdę nie mieszka w pałacu! Pokazał prawdziwy dom Okazuje się, że Marta Paszkin ważyła wtedy 13 kilogramów więcej i choć wyglądała dobrze to zdecydowała się schudnąć... Tak wyglądał kilka lat temu! Marta Paszkin wyznała, jaki jest jej sekret na szczupłą sylwetkę. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" stawia na zdrowe odżywianie i je...