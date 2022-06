Marta Paszkin opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" już wkrótce po raz drugi zostanie mamą, a teraz pochwaliła się naprawdę dużym ciążowym brzuszkiem. Widać, że narodziny dziecka Marty Paszkin i Pawła Bodziannego zbliżają się wielkimi krokami. Spójrzcie tylko na piękne zdjęcie ukochanej żony rolnika! Marta wygląda pięknie. Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazała brzuszek Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie na oczach widzów narodziło się miedzy nimi prawdziwe uczucie. I chociaż w trakcie programu doszło między nimi do małego nieporozumienia, a Marta miała już wracać do domu, to ostatecznie zakochani postanowili walczyć o swoje szczęście i zdecydowali się na związek, który trwa do dziś. Co więcej, pod koniec ubiegłego roku zakochani zamieszkali razem, a kilka tygodni temu Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub. Jakiś czas temu para przyznała, że wkrótce na świecie pojawi się ich dziecko. Teraz Marta Paszkin pokazała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pochwaliła się dużym, ciążowym brzuszkiem! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł czekają na narodziny synka. Pokazali niepublikowane nagrania Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marta Paszkin (@marta_paszkin) Internauci są oczarowani wyglądem ciężarnej Marty Paszkin. - Piękna 😍😍😍😍 - ślicznie Pani wygląda w ciąży!...