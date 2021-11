Marta Paszkin i Paweł Bodzianny od kilku miesięcy przygotowują się do wspólnego zamieszkania. Para zakupiła więc przepiękne lokum, które remontuje według własnego gustu. Oboje bardzo chętnie dzielą się z fanami przebiegiem prac i zdradzają swoje nietypowe pomysły na aranżacje. Tym razem Marta Paszkin postanowiła się pochwalić robiącym naprawdę duże wrażenie elementem, który jak sama przyznała, był bardzo kosztowny!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" mają to szczęście, że wybierając styl swojego mieszkania, bardzo zgadzali się w swoich wizjach. Oboje mają słabość do rzeczy "z duszą", najlepiej wiekowych i z drugiej ręki, które mogą własnoręcznie odnowić. Marta Paszkin zresztą pokazała już fanom swoje warszawskie mieszkanie, w którym miała mnóstwo mebli i dodatków charakterystycznych dla domów w PRL-u. W przypadku wspólnego mieszkania z Pawłem Bodziannym uczestnicy sięgają po jeszcze starsze inspiracje i elementy wyposażenia. Oboje są zachwyceni kaflową kuchnią, wanną na lwich nóżkach czy pięknymi, porcelanowymi zlewami. Paweł Bodzianny zdecydował się sam zrobić drewniany stół ze 150-letnich desek, a nawet odnowił stare drzwi, które będą prowadziły do ich wspólnej sypialni.

Nic więc dziwnego, że para zamiast nowoczesnych rozwiązań, zdecydowała się uratować stuletnią, drewnianą podłogę, jaka już była w mieszkaniu i postanowiła ją odnowić, a efektami pochwaliła się na Instagramie. Zdjęcie podłogi zrobiło szaleńcze wrażenie na fanach, dlatego Marta Paszkin postanowiła wyjawić nieco więcej szczegółów na ten temat. Okazało się, że odnowienie tej podłogi kosztowało parę niemałe pieniądze, a sama praca nie dawała żyć sąsiadom!

- Dziękujemy za słowa uznania co do naszej podłogi. Dużo komentarzy pozytywnych mamy. I piszecie, że fajnie, że żeśmy nie poszli w panele, tylko staraliśmy się tę podłogę odnowić. (...) Wspominałam, że było to najgłośniejszą pracą w naszym mieszkaniu, do tego stopnia, że musieliśmy się umawiać z sąsiadami, kiedy możemy to robić, bo było to nieznośne. Raz, że to nam przedłużyło remont. Dwa okazało się, że ciężko jest zedrzeć te warstwy, nie ten papier mieliśmy do ścierania, to jeszcze to się przedłużyło, bo trzeba było położyć olej. To jeszcze zajęło to dużo czasu - opowiada fanom Marta Paszkin.