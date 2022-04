"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem! 

To już pewne - Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" spodziewają się syna. Radosną nowinę zakochani przekazali redakcji "Party". To jeszcze nie wszystko! Byli uczestnicy miłosnego hitu TVP nie tylko zdradzili nam, dlaczego tak długo ukrywali ciążę i jak Marta znosiła pierwszy trymestr, ale też wyznali, że już wybrali imię dla maluszka. Poznajcie szczegóły! "Rolnik Szuka żony": jak Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nazwą syna? Wygląda na to, że rok 2022 będzie rokiem wielkich zmian w życiu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego. Jak wiadomo, para, która poznała się w 7. edycji randkowego hitu stacji TVP1 szykuje się do ślubu, który zbliża się wielkimi krokami! Już w marcu, zakochani powiedzą sobie "tak". To jednak nie koniec rewelacji w ich życiu! Para spodziewa się dziecka! W rozmowie z "Party" Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zdradzili płeć dziecka . Jak przyznał Paweł, od dawna marzył o synu, a teraz jego plany wreszcie się ziściły! Paweł z "Rolnik szuka żony" niebawem przywita na świecie swojego pierworodnego synka. Dla Marty będzie to drugie dziecko - jest już mamą 8-letniej Stefanii. Czy również ich syn otrzyma tradycyjne imię? Zapytaliśmy o to przyszłych rodziców. – Imię [przyp. red.] zachowamy w tajemnicy. Powiem tylko, że zdecydowaliśmy się na krótkie, międzynarodowe. Bardzo dobrze nam się kojarzy, bo reżyser, który prowadził nas przez „Rolnika...”, nosił takie samo imię i to poniekąd na jego cześć – zdradza "Party" Marta Paszkin. Cóż, pozostaje nam więc czekać, aż zakochani zdecydują się ogłosić światu, jak nazwą swojego synka. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zamierza wrócić do...