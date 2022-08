"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin na randce z mężem: "Ostatnio mamy tylko takie" 

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość w programie i planują wspólną przyszłość. Para niedawno ogłosiła swoje zaręczyny i już niebawem przeprowadzą się do własnego wspólnego domu. Tymczasem postanowili wrócić wspomnieniami do programu i wybrali się na randkę do miejsca, w którym się poznali. Pałac w Brunowie to dla nich sentymentalne miejsce, a Marta Manowska skomentowała romantyczną fotografię i zdradziła, że doskonale pamięta ich pierwsze spotkania. O co chodziło? Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wybrali się na randkę Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" opublikowała romantyczne zdjęcie z randki z Pawłem, którego autorką jest jej córka, Stefania. Nie byłoby w tym nic zaskakujacego gdyby nie fakt, że para wybrała się tam, gdzie się poznali czyli do pałacu w Brunowie. Marta Paszkin nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa i zakochana: Dziś odwiedziliśmy przepiękne miejsce - miejsce naszego poznania #zakochani #szczesliwi #rolnikszukazony - napisała Marta Paszkin na Instagramie. Wyjątkową fotografię skomentowała Marta Manowska , prowadząca "Rolnik szuka żony" i napisał, że od razu było widać, że para idealnie do siebie pasuje: Cudnie. Tak samo a tak inaczej. Pamietam te Wasza randkę, jak Marta weszła od razu rozmawiając. Jakbyście się znali od zawsze ❤️❤️❤️ Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała łazienkę w nowym mieszkaniu. Jest zaskoczona cenami! Internauci gratulują parze, że udało im się znaleźć miłość w programie i piszą wprost, że Marta i Paweł mają świetnego fotografa. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" z radością przyjęła komplement w imieniu córki, która robiła zdjęcia. ...