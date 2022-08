"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pochwaliła się zdjęciem. "Paweł mówi, że wyglądam jak psychopatka"

Marta z "Rolnik szuka żony" po programie stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje jak teraz wygląda jej życie na wsi i relacjonuje remont pierwszego wspólnego mieszkania. To nie wszystko! Marta Paszkin lubi bawić się modą i właśnie pochwaliła się nowymi zakupami, które nie spodobały się Pawłowi i... je wyśmiał! Zobaczcie, co kupiła uczestniczka hitu Telewizji Polskiej. Jest aż tak źle? Paweł z "Rolnik szuka żony 7" krytycznie ocenia stylizacje Marty? O co chodzi? Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie najpopularniejsi uczestnicy 7. edycji, którzy w programie znaleźli miłość. Para już niebawem przeprowadzi się do swojego własnego domu, a kilka tygodni temu poinformowali o zaręczynach . Wygląda na to, że Marta i Paweł idealnie do siebie pasują i już nie raz udowodnili, że mają ogromne poczucie humoru. Teraz uczestniczka programu umieściła niepokojący wpis, ale uśmiech na jej twarzy zdradza, że nie ma mowy o żadnym kryzysie, a Paweł jedynie w sposób szczery i dość bezpośredni wyraził swoje zdanie na temat zakupów Marty. Słusznie postąpił? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta i Paweł odwiedzili szczególne miejsce. Manowska: "Pamietam tę Waszą randkę" Marta pochwaliła się w relacji na Instastory zakupami online i pokazała m.in białą bluzę w kolorowe nadruki i sukienkę w kwiaty. Paweł nie był zachwycony wyborami Marty, o czym poinformowała wprost, pisząc: Paweł wyśmiał moje zakupy Wygląda na to, że stylizacje Marty nie zawsze podobają się rolnikowi, zresztą był też mocno zaskoczony kontrowersyjnym zestawem, w którym uczestniczka 7. edycji zaprezentowała się w finałowym odcinku . Co ciekawe ostatnie wybory Marty zaskoczyły też jej obserwatorki....