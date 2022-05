Marta Paszkin bardzo chętnie podejmuje z fanami temat swojej ciąży. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdradziła, że w swojej drugiej ciąży czuje się wspaniale i jest wyjątkowo spokojna w porównaniu do swoich pierwszych macierzyńskich doświadczeń. Czy to oznacza, że ukochana Pawła Bodziannego zdecyduje się na poród w domu? Marta Paszkin powiedziała co o tym myśli. "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin o porodzie w domu: "Mnie to wzrusza" Marta Paszkin nie raz już mówiła, że drugą ciążę traktuje zdecydowanie z większym spokojem, niż pierwszą. Pierwsze chwile doświadczania macierzyństwa wiążą się przecież z ogromnym stresem i obawami. Teraz jednak nauczona doświadczeniem Marta Paszkin nie przejmuje się tak wszystkim i dopiero niedawno zaczęła przygotowywać wyprawkę dla syna. Marta Paszkin śmieje się nawet z rozmiarów swojego ciążowego brzuszka! Uczestniczka "Rolnik szuka żony" lubi czerpać z doświadczeń innych influencerek. Zaciekawiona opinią swoich fanów, Marta Paszkin opublikowała nagranie amerykańskiej gwiazdy sieci, która pochwaliła się nagraniem ze swojego porodu w domu. Kobieta rodziła w salonie, a potem w wannie, cały czas w towarzystwie swoich licznych dzieci. Marta Paszkin zdradziła, że ją to nagranie domowego porodu bardzo rozczuliło. Czy to miałoby oznaczać, że rolniczka też planuje poród w domu? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz jeszcze bardziej schudła? Nowe zdjęcia zaskakują Paszkin nie chce rodzić w domu, w czym zgadza się ze swoimi fanami: - Dostałam baaardzo dużo odpowiedzi i wiadomości dotyczących porodu w domu. Większość z Was i ja też nie zdecydowałaby się na taki, przede wszystkim z obawy, że w razie komplikacji poza szpitalem są mniejsze...