"Rolnik szuka żony": Marta nie przeprowadza się jednak do Pawła?! Co dalej z ich mieszkaniem?

W świątecznym odcinku „ Rolnik szuka żony ” Marta Manowska odwiedziła Martę i Pawła w jego gospodarstwie. Para nie tylko nadal jest razem, ale planuje też wspólną przyszłość. To są ich pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia, które spędzą rodzinnie. Jak wygląda ich relacja i kontakt rolnika z córką Marty? Paweł już planuje kolejne dziecko! Marta z „Rolnik szuka żony” o relacji Pawła z jej córką Stefanią Marta wyznała, że początkowo miała obawy, które dotyczyły relacji jej córki z Pawłem. Obawiała się, czy oboje zaakceptują się wzajemnie, bo jak dodała, jej córka jest dosyć zazdrosna. Ostatecznie okazało się, że Paweł i Stefania mają świetny kontakt, a dziewczynka uwielbia spędzać czas z partnerem mamy: Widok Pawła bawiącego się ze Stefanią to najpiękniejsze, co może być. To rozczulające i piękne. (…) My żyjemy w tej symbiozie i ona jest dosyć zazdrosna, ale ja widzę, że ona trochę rozumie to i ja jej też tłumaczyłam, że mama nie chce być sama. Zrozumiała, że teraz jest inaczej i ktoś się ważny pojawił – wyznała szczerze Marta. Paweł zdradził też, jak córka Marty do niego mówi. Okazuje się, że to zabawna historia: Jak byłem w Warszawie Marta pracowała zdalnie, a ja bawiłem się ze Stefanią i najpierw pomalowała mi paznokcie, a później założyła perukę i powiedziała, jaka piękna Barbara. – wyznał szczerze rolnik i w ten sposób dziewczynka żartobliwie zwraca się do niego. Z kolei on sam żartuje i mówi do niej Marian. A jak córka Marty odnajduje się w gospodarstwie? Stefania jest zachwycona życiem na wsi, choć Marta wyznała, że zadawała jej serię pytań dotyczących gospodarstwa, w którym mieszka Paweł i obwiała się nawet, czy nie będą mieszkały w… stodole....