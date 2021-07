Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci piękne zdjęcie swojego synka. Mały Tomek ma już trzy latka i jest prawdziwym słodziakiem, który skradł serca internautów. Fani Agnieszki i Roberta Filochowskich stwierdzają zgodnie, że ich synek to cała mama. Wszyscy zachwycają się oczami małego Tomka. Spójrzcie tylko na jego najnowsze zdjęcie! Syn Agnieszki i Roberta z "Rolnika" Agnieszka i Robert Filochowscy wzięli udział w drugiej edycji "Rolnik szuka żony" i byli pierwszą parą z programu, która stanęła na ślubnym kobiercu. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kwietniu 2016 roku, a wiosną 2017 roku na świecie pojawił się ich syn, Tomek. Agnieszka i Robert Filochowscy należą do grona najpopularniejszych i najsympatyczniejszych uczestników "Rolnik szuka żony" i chociaż para bardzo rzadko pokazuje się w telewizji i raczej chroni swoje życie prywatne, to co jakiś czas w sieci pojawią się ich wspólne zdjęcia. Ostatnio Agnieszka Filochowska pochwaliła się fotką ukochanego syna! Intrnauci są zachwyceni Tomkiem i zgodnie oceniają, że jest bardzo podobny do swojej mamy. - Cała mama..😍 - Ale śliczny i te oczy takie piękne ❤️😍🤗pozdrawiam ciepło 😘😘 - Tomcio słodziak i te jego cudne oczka 😍😍😍 - Piękne oczka.... Cała mama 🥰 - Przystojniak podobny do mamy- komentują fani. Spójrzcie sami na najnowsze zdjęcie synka Agnieszki i Roberta Filochowskich. Przyznajemy, że Tomek skradł również nasze serca! Ależ on jest słodki! Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" została mamą w wieku 22 lat! Pokazała zdjęcie sprzed lat z synem! Nie poznacie jej! Agnieszka Filochowska pokazała piękne zdjęcie syna. ...