Udział w " Rolnik szuka żony 7 " okaże się być dla Pawła i Marty najlepszą decyzją w życiu? Wygląda na to, że wszystko jest na dobrej drodze! Marta Manowska odwiedziła dziś uczestników, aby poznać ich decyzje. Tego, czego dowiedziała się od Marty nie mogła się spodziewać! Było tak wow, że tutaj się może wesele się będzie kroiło! Prowadząca, była tak zaskoczona, że nie mogła wypowiedzieć ani jednego słowa. Jednak nie chodziło o Pawła i Martę ale o... jego brata i Natalię! Planują wziąć ślub?! Koniecznie zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku. Zobacz także: W "Rolnik szuka żony 7" Paweł i Marta jednak są razem! "Została para, para zakochanych" Brat Pawła i Natalia z "Rolnik szuka żony 7" wezmą ślub? Paweł od samego początku bardzo dojrzale podszedł do swojego udziału w "Rolnik szuka żony". Kiedy zorientował się, że to właśnie z Martą jest szansa na stworzenie czegoś więcej, postanowił być fair w stosunku do pozostałych uczestniczek i podziękował im za udział w programie. Ta decyzja była dla niego bardzo stresująca, ale kandydatki z spokojem przyjęły jego decyzję życząc szczęścia zarówno Pawłowi jak i Marcie. O tym, że z pewnością to poważne uczucie wypowiadali się również bliscy Pawła, którzy mieli okazję obserwować to, co działo się na gospodarstwie: Widzę, że się dogadują, za wcześnie jeszcze wyrokować ale widzę, że sprawy idą w dobrym kierunku - powiedział ojciec uczestnika Rolnik zadeklarował, że zrobi wszystko, aby Marta czuła się w jego towarzystwie swobodnie oraz bezpiecznie. Od tej chwili chce zadbać o szczęście swoje i swojej partnerki, nie patrząc na to, co pomyślą sobie inni. Na czas wyborów gospodarstwo Pawła odwiedziła Marta. Wyznanie wybranki Pawła wprawiło...