Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to szczęśliwa para, która powstała w poprzedniej edycji "Rolnik szuka żony". Rok po udziale w hicie TVP oboje odliczają już dni do momentu gdy zamieszkają w swoim wymarzonym wspólnym domu. Choć przeprowadzka do nowego lokum się przesuwa, sympatycznej parze być może uda się spędzić tam święta Bożego Narodzenia. Tymczasem Marta pokazała swoim obserwatorom na Instagramie przepiękne zdjęcie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Wielka chwila u Marty i Pawła! Partnerka rolnika pokazała wymowne zdjęcie Marta Paszkin przedstawia nowego członka rodziny Na instagramowym profilu gwiazdy "Rolnik szuka żony" i "Dance Dance Dance" pojawiło się zdjęcie uroczego maleństwa. Hejka, jestem Zari a ta blondyna z tyłu to... jakaś przypadkowa 🤪😜 - napisała Marta Paszkin. Na fotce widzimy pięknego małego kotka. To rasowy Kot Brytyjski. Na reakcję obserwatorów nie trzeba było długo czekać. Jak można się było domyślić, są zachwyceni. Zdjęcie na profilu Marty skomentowała prowadząca "Rolnik szuka żony" Marta Manowska: O nie! Teraz to przegieliscie Jest cudowny. A obserwatorzy dodają: Widac po oczach zakochanie 😍 O boziu😍😍😍😍 co za minka😍 nic. Tylko schrupać😉 O jaki śliczny kicio😍😍😍😍 Nowy członek rodziny👏❤️ Sama Marta wyjaśniła, że rzeczywiście to nowy członek rodziny, ale brata i bratowej Pawła. ona jest brata Pawła i jego żony, choć rozważam żeby ją... porwać! - napisała w odpowiedzi Marcie Manowskiej. I wcale się nie dziwimy: Wyświetl ten post na Instagramie ...