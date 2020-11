Rolnik szuka żony. Marta i Paweł zamieszkali razem? Kandydatka rolnika opublikowała zdjęcie, a w sieci zawrzało

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wciąż są razem i planują wspólną przyszłość? Czy rolnik i jego kandydatka zamieszkali razem? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy fani hitu Telewizyjnej Jedynki. Teraz Marta opublikowała w sieci zdjęcie, które podgrzało atmosferę wokół jej relacji z Pawłem. Zobaczcie sami!

Marta i Paweł biorą udział w najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Marta od samego początku była faworytką rolnika dlatego w jednym z ostatnich odcinków podziękował pozostałym kobietom za udział w programie. Paweł zdecydował wówczas, że chce spędzić czas tylko z Martą.

W ostatniej odsłonie "Rolnik szuka żony" mogliśmy zobaczyć, jak Paweł odwiedza Martę w jej mieszkaniu w Warszawie. Razem spędzili romantyczne chwile w parku, a rolnik poznał bliskich swojej kandydatki. W pewnym momencie Marta wspominała, że ona i jej córka marzą o piesku, jednak ze względu na jej pracę nie mogą adoptować wymarzonego psiaka. Co ciekawe, Paweł powiedział głośno, że również chciałby mieć psa.

Ale to jak założę rodzinę, założymy - mówił w ostatnim odcinku.

Co ciekawe, po emisji "Rolnik szuka żony" Marta opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma słodkiego szczeniaka!

Ekhm... może nie jestem ornitolożką i nie znam się na gołębiach, ale... pieski za to KOCHAM i na nich się znam! Tu z małym #goldenretriever #lovedogs ❤️- napisała pod zdjęciem.

Jak zareagowali internauci?

- Zdjecie z pieskiem nawiazujace do dialogu o wzieciu pieska do wspolnego domu 😉

- Widzę kolejny krok 😍. Powodzenia

- Czy to Pani piesek ??😍- komentują internauci.