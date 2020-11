"Rolnik szuka żony": Paweł poznał rodzinę Marty! "Miałem wrażenie, że Marta się mniej cieszy na mój widok"

Paweł z "Rolnik szuka żony" wreszcie mógł odwiedzić rodzinne strony swojej wybranki! Ten dzień był pełen emocji. W końcu rolnik poznał ojca Marty oraz jej siostrę oraz szwagra. Ukochana przedstawiła mu swoich domowych pupili oraz dowiedział się jakie jest jej marzenie. Czy będzie w stanie je spełnić już niedługo? Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku!

"Rolnik szuka żony": W związku Pawła i Marty pojawiło się zwątpienie?

To pierwsza taka dłuższa rozłąka Marty i Pawła odkąd zaczęła się ich przygoda w programie "Rolnik szuka żony". Podczas ostatniej wizyty Marty Manowskiej byli tak zachwyceni, że podsumowali:

Jak się okazało nie mieli na myśli swojego wesela, a brata Pawła, który stworzył bliższą relację z Natalią, która początkowo pojawiła się na ich gospodarstwie za sprawą Pawła.

Po wyjeździe Marty z gospodarstwa Pawła, zakochani nie stracili kontaktu ani na chwilę:

Przez pisanie sms, po dzwonienie, nagrywanie wiadomości, filmiki po prostu wszystko możliwe - przyznała Marta

Paweł nie szczędził komplementów pod adresem wybranki. Doceniał jej szczerość, dobroć i prawdziwość.

Ma "serce na dłoni", jest bardzo ładna i szczęśliwa i chyba brakowało jej tylko znalezienia drugiej osoby, która by to doceniła.

Z kolei Marta w Pawle zauważyła również wiele zalet:

On mi może dać trochę spokoju, ja mogę od niego chłonąć spokój , bo jestem dosyć rozemocjonowana, za szybko czasem coś powiem a on ma ten stoicki wyważony spokój i mi podpowiada i to by się dobrze równoważyło.

Paweł zjawił się w mieszkaniu Marty z bukietem lilii. Przed kupnem bukietu zainteresował się również znaczeniem kwiatów, aby nie popełnić żadnego błędu. Na miejscu stwierdził jednak, że wydawało mu się, że Marta nie cieszy się na jego widok tak bardzo jak on:

Bardzo się ucieszyłem na jej widok, zobaczyłem ją w nieco innym wydaniu, bo miała warkoczyki ale mi się to bardzo podoba. Miałem wrażenie, że Marta się trochę mniej cieszy na mój widok niż ja na jej. To jedyne co mi przyszło do głowy ale wiem, że ona też się cieszy, że przyjechałem.

Z kolei Martę niepokoił fakt, że Pawła w ogóle nie stresuje obecność kamer. Przyznała, że miała obawy, że mógł zgłosić się do "Rolnik szuka żony" tylko po to, aby rozpromować swoją osobę.

Mi się wydaje. że u niego nie było stresu, a przynajmniej do tej pechowej randki naszej. Poza tym za luźno mu z tymi kamerami i to mnie trochę niepokoiło, że może on ma nie do końca czyste intencje, bo może chce trochę rozpromować się ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Czasami, nawet teraz po powrocie, nachodziły mnie takie myśli z takim napięciem między nami, bo ja już w pewnym momencie zaczęłam wątpić ale chyba nie ma z tym problemu, że to nie jest główny cel, po który przyszedł do tego programu.

Paweł miał okazję poznać także rodzinę Marty. Ojciec uczestniczki, Roman, odwiedził ich w mieszkaniu córki. Mężczyzna zrobił na nim dobrze wrażenie:

Tylko przyklaskiwać, trzymać kciuki i zobaczymy co będzie - powiedział

Marta za zgodą córki, pokazała Pawłowi również świnki morskie. Przy okazji wyznała, że marzy o psie, jednak nie mogła sobie na niego pozwolić, ponieważ obawiała się, że jako samotnie wychowująca mama, nie ogarnie takiej ilości dodatkowych obowiązków.

Tego dnia Paweł poznał również siostrę i szwagra Marty. Na nich również zrobił ogromne wrażenie:

- Pierwsze wrażenie, jaki robi Paweł jest bardzo pozytywne, wydaje się osobą bardzo ciepłą, rodzinną, taki dobry człowiek - powiedziała siostra Marty

- Dzisiejsze spotkanie przebiega zupełnie inaczej niż się spodziewałem, myślałem, że będzie gorzej. Paweł okazał się świetnym człowiekiem pełnym pasji a jednocześnie ciepłym, ciekawym świata - podsumował szwagier uczestniczki

Na koniec dnia padła piękna deklaracja. W zwykłej rozmowie na temat swojego życia, Paweł uwzględnił marzenie Marty. Zapytany czy planuje jeszcze jakieś zwierzęta oprócz hodowli szkockich krów odpowiedział, że chciałby mieć psa:

Ale to jak założę rodzinę, założymy - podkreślił

Trzymamy za to kciuki!

Paweł zrobił dobre wrażenie na rodzinie Marty!

Mat. prasowe "Rolnik szuka żony"

Czy ich związek przetrwa próbę czasu?