"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł pokazali zdjęcia z rajskich wakacji! 

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" pokazali wnętrza nowego domu! Okazuje się, że zakochani już przeprowadzili się do wymarzonego gniazdka i spędzają w nim pierwsze święta Bożego Narodzenia. Paweł Bodzianny podczas relacji na InstaStories pokazał, jak urządzili salon w nowym domu, a Marta Paszkin pochwaliła się piękną łazienką. Zobaczcie sami! Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" pokazali wnętrza nowego domu Marta i Paweł z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" przez kilka ostatnich miesięcy zajmowali się remontem nowego domu. Para podjęła bowiem ważną decyzję dotyczącą swojego związku i postanowiła zamieszkać razem. Marta i Paweł chętnie pokazywali swoim fanom kolejne etapy remontu w nowym domu i dziś wiemy już, że zakochani zdecydowali się na piękną kuchnię kaflową i mają własnoręcznie zrobiony stół. Teraz Marta i Paweł zdradzili, że spędzają pierwsze wspólne święta w ich nowym domu. Para podczas relacji na InstaStories pokazała, jak urządziła swoje królestwo! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" Marta Paszkin jest załamana: "Paweł od przeprowadzki prorokował..." Marta Paszkin pokazała piękną łazienkę z wielką wanną. To pomieszczenie robi wrażenie, ale jeszcze piękniej prezentuje się salon pary! Paweł z "Rolnik szuka żony" podczas relacji pokazał, jak razem z Martą wypoczywają w świąteczny poranek. Na zdjęciu widać ścianę z czerwonych cegieł, piękną drewnianą podłogę i efektowną szafkę w zielonym kolorze. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Miała naprawdę krótką fryzurę! Podoba się Wam, jak Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" urządzili swój dom? My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Zobacz także: ...