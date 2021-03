Kolejny ślub w "Rolnik szuka żony". Marta i Paweł przekazali radosną nowinę!

Ale wiadomość! Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" planują zaręczyny i ślub! Para, którą poznaliśmy w ostatniej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach, w rozmowie z reporterem "Pytania na śniadanie" potwierdziła, że chcą powiedzieć sobie "tak". Sprawdźcie, co dokładnie powiedzieli Marta i Paweł!

Marta i Paweł wzięli udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i w ekspresowym tempie dołączyli do grona najpopularniejszych par, które poznały się na planie hitu TVP. Fani programu od samego początku mocno im kibicowali i teraz pewnością zastanawiają się, czy zakochani mają już ślubne plany. Marta i Paweł w programie "Pytanie na śniadanie" uchylili rąbka tajemnicy i przyznali, że chcą powiedzieć sobie "tak"!

Marta i Paweł potwierdzili, że planują ślub!

Tak i oczywiście my się przeprowadzamy tak najpóźniej do września - dodała Marta. Nie chciałam tego wcześniej robić po pierwsze żebyśmy się lepiej poznali - dla mnie jest to ogromna zmiana. Jestem też odpowiedzialna za dziecko więc nie mogę wykonać żadnego kroku który nie będzie przemyślany. Po pierwsze ten czas, żebyśmy się lepiej poznali, a po drugie, żebym ja nie wyciągała córki na ostatnie miesiące z zerówki, tylko po prostu niech sobie dokończy zerówkę, a do szkoły tam już pójdzie.