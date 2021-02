Marta z "Rolnik szuka żony" nie chciała wystąpić w "Dance Dance Dance"! Co musiał zrobić Paweł, aby ją przekonać?

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z reporterem "Pytania na śniadanie" zdradzili, jak zareagowali na propozycję udziału w "Dance Dance Dance" i opowiedzieli, jak radzą sobie na treningach. Czy ucieszyli się, że będą mogli wystąpić w kolejnym hicie TVP? Sprawdźcie, co powiedzieli w śniadaniowym programie!

To już pewne - wkrótce ruszy najnowsza edycja tanecznego hitu TVP. W trzeciej serii "Dance Dance Dance" wystąpią m.in. Roksana Węgiel, Damian Kordas i Stanisław Karpiel-Bułecka. W programie nie zabraknie również jednej z najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Marta i Paweł rozpoczęli treningi już kilka tygodni temu, a teraz w rozmowie z reporterem "Pytania na śniadanie" opowiedzieli o swojej najnowszej przygodzie. Okazuje się, że początkowo Marta nie chciała przyjąć propozycji udziału w "Dance Dance Dance". Dlaczego?

I wyszło więcej za niż przeciw. Już tak na spokojnie przeanalizowaliśmy, że to super przygoda, do odważnych świat należy- dodała szybko Marta.

Para nie ukrywa, że treningi są naprawdę bardzo ciężkie i długie. Paweł przyznał, że na czas występów w "Dance Dance Dance" zamieszkał u Marty. Marta z kolei zrezygnowała z pracy do której ma wrócić dopiero kiedy zakończy się jej przygoda w tanecznym show.

Musiałam wziąć urlop taki normalny, potem bezpłatny. Do momentu aż będę w programie to dziewczyny czekają, kibicują a potem wracam normalnie do siebie do pracy- Marta zdradziła w "Pytaniu na śniadanie".