Marta z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak tańczy i zdradziła, kiedy ruszy nowa edycja "Dance Dance Dance"! 

Marta z "Rolnik szuka żony" potwierdziła medialne informacje o swoim udziale w "Dance Dance Dance" i pokazała, jak tańczy! Czy razem z Pawłem wygrają taneczne show TVP? Marta w swoim najnowszym wpisie na Instagramie nie ukrywa, że udział "DDD" jest dla niej ogromnym wyzwaniem. Zobaczcie sami, co napisała i jak porusza się Marta! Partnerka rolnika zdradziła datę premiery programu.

To już pewne, Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wystąpią w najnowszej edycji "Dance Dance Dance". Chociaż media już kilka dni temu informowały, że para weźmie udział w tanecznym show TVP, to sami zainteresowanie nie komentowali doniesień na swój temat. Teraz, kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia z oficjalnej sesji wszystkich uczestników programu, Marta opublikowała wpis w którym zdradza, jak się czuje, że premierą "Dance Dance Dance".

Ostatnio usłyszałam, że to, że lubię tańczyć, nie oznacza że umiem tańczyć🙈😂 Jak bardzo myliłam się uważając , że po udziale w Rolniku, program taneczny będzie jedynie wysiłkiem fizycznym... w rezultacie udział w DDD związany jest również z ogromnym kosztem psychicznym. W mojej głowie siedzi bowiem mała, wredna sabotażystka, która mówi że nie dam rady, nie zapamiętam choreografii, słabo zatańczę i będzie jedna wielka porażka... To właśnie ta wewnętrzna sabotażystką jest moim jedynym wrogiem na parkiecie!- czytamy na Instagramie.

Co jeszcze napisała Marta?

Partnerka Pawła z "Rolnik szuka żony" opublikowała również kilka krótkich filmów, na których zaprezentowała swoje umiejętności taneczne. Jak wpis i nagrania skomentowali internauci?

- Oczywiście, ślicznie tańczysz 😘 ja tam już kciuki trzymam powodzenia

- Jesteśmy z wami. Trzymamy kciuki😁😍

- Byliście chyba jedna z ostatnich par, która podejrzewałabym o udział w takim programie. To jest dla mnie wielki szok. Co nie zmienia faktu, że jesteście bardzo sympatyczni i oczywiście będę trzymać za Was kciuki 🙂- komentowali internauci.