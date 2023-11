Ostatnio znów zrobiło się głośno o Grześku z 5. edycji show "Rolnik szuka żony". Wszystko za sprawą jego nagłego rozstania z Dorotką. Przypomnijmy, że para poznała się na planie programu TVP1. Nie od razu zaiskrzyło między nimi. Grzesiek do ostatniej chwili wahał się, którą dziewczynę wybrać. Ostatecznie postawił na Dorotkę. Teraz jednak wiadomo, że to nie był do końca dobry wybór.

Spytaliśmy prowadzącą show Martę Manowską czy Grzesiek w programie powinien postawić na znajomość z Martyną, której bardzo na tym zależało. Zobaczcie, co nam zdradziła prowadząca show "Rolnik szuka żony"!

Martyna była lepszą kandydatką dla Grześka?

Grzesiek rozstał się z Dorotką, ponieważ nie mogli się dogadać co do mieszkania razem

