To wielki cios dla widzów "Rolnik szuka żony"! Grzegorz ogłosił w "Pytaniu na śniadanie", że nie jest już z Dorotką. Ta para od początku wzbudzała w widzach sporą sympatię. Fani show TVP uważali, że Grzesiek i Dorotka wyjątkowo do siebie pasują. Oni również wydawali się być bardzo szczęśliwi. Co więc wydarzyło się między tą dwójką, że zdecydowali się na rozstanie?

"Rolnik szuka żony": Dorota i Grzesiek nie są już razem

Grzesiek gościł w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadał o związkach na odległościach. Rolnik i jego ukochana nie zdecydowali się bowiem zamieszkać razem. Jeszcze w programie Dorotka mówiła, że jest to niemożliwe, ponieważ jest ona osobą bardzo religijną i chce przestrzegać przykazań. Grzesiek sceptycznie podchodził do jej poglądów. Mimo wszystko zdecydował się rozwijać tę znajomość. Teraz już wiadomo, że związek nie przetrwał próby czasu.

Grzesiek zdradził, że rozstał się z Dorotką na początku 2019 roku. Dlaczego zdecydował się na tak radykalny krok? Okazuje się, że związek na odległość nie do końca go zadowalał.

- Od początku zaznaczałem w moich wizytówkach, że potrzebuję kobiety, która będzie mogła wprowadzić się do mojego domu, ponieważ gospodarstwo jest dla mnie bardzo ważne. Nigdy tego nie ukrywałem - stwierdził Grzegorz.

Rolnik zasugerował jednak, że to nie jedyny powód, dla którego rozstał się z Dorotką. Grzesiek nie chciał zdradzić nic więcej. Czy między nimi wydarzyło się coś złego?

Grzesiek znowu jest singlem

Pasowali do siebie?

