Małgosia z 5. edycji "Rolnik szuka żony" ostatnio mocno skrytykowała nową edycję programu i zdradziła, że przestała oglądać po szóstym odcinku wprost narzekając na montaż:

Montaż i reżyseria ostatnio jest tendencyjna według mnie i już nie mam przyjemności z oglądania tego, bo dalekie jest to od promocji polskiej wsi i pozytywnych emocji w poszukiwaniu partnerów do życia - powiedziała dla portalu plotek.pl.

Teraz te zarzuty wobec hitu Telewizji Polskiej zdecydował się skomentować reżyser Konrad Smuga!

Małgorzata Płaza z "Rolnik szuka żony", która była partnerką Jana przedstawiła całą listę zarzutów wobec aktualnej edycji i powiedziała wprost:

Po szóstym odcinku przestałam oglądać ten program. Wiało nudą, sztucznym podkręcaniem problemów, prowokowaniem ludzi do zazdrości, złości, mataczenia na siebie. Ośmieszano praktycznie wszystkich bohaterów, by przyciągnąć publiczność. W sumie im współczuję. Za dużo niedopowiedzeń, z których każdy widz wyciągał swoje własne wnioski. Ten sezon to zdecydowanie nie na moje nerwy - wyznała dla plotek.pl.