Małgorzata Sienkiewicz spełniła swoje największe marzenie! Uczestniczka 4. edycji "Rolnik szuka żony" stanęła właśnie na ślubnym kobiercu. Małgorzata Sienkiewicz wzięła ślub z Pawłem Borysewiczem, którego poznała właśnie dzięki show TVP1. Chłopak od razu stracił dla niej głowę. Jednak Małgosia potrzebowała chwili, aby przekonać się, że to na pewno ten jedyny.

Na ślubie Małgosi i Pawła, który odbył się 28 września, pojawiła się także Marta Manowska. Można powiedzieć, że to właśnie ona pełniła rolę swatki. Prowadząca "Rolnik szuka żony" nie była w stanie ukryć wzruszenia. Na jej Instagramie pojawiło się także pełne miłości zdjęcie zrobione podczas składania przysięgi. Niestety, niektórzy internauci nie uszanowali powagi sytuacji i zostawili pod fotografią uszczypliwe komentarze.

- Szybko szybko ślub bo brzuszek już widać ????????????????????

- Jeżeli ktoś uważa się za katolika i pragnie ślubować przed ołtarzem to powinien zachowywać się tak, jak głosi wiara katolicka. Jeżeli dla kogoś jest to ciemnogród to może się pobrać w urzędzie stanu cywilnego a nie w kościele. Nie zmienia to jednak faktu, że dziecko zawsze jest błogosławieństwem, dlatego życzę im zdrowia i szczęścia i cieszę się, że mimo wszystko ten ślub wzięli - pisali internauci.