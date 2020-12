Rolnik szuka żony: Małgosia i Paweł będą mieć trzecie dziecko?! "Już się boję!"

Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" to jedna z par, które powstała dzięki hitowi TVP. Małżeństwo ma już dwoje dzieci i właśnie obchodzi drugą rocznicę ślubu. We wrześniu 2018 roku na świat przyszedł ich syn Ryszard, zaledwie kilka miesięcy temu do teamu Borysewiczów dołączyła dziewczynka o imieniu Blanka. Czy para myśli już o trzecim dziecku? Czy trzecie dziecko na trzecią rocznicę stanie się faktem? O tym wszystkim w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" porozmawiała z nimi Marta Manowska:

W każdym roku jest nas więcej - powiedziała Małgosia Borysewicz. W tym roku mieliśmy drugą rocznicę ślubu i drugie dziecko. Ciekawe, co będzie na trzecią! - powiedział Paweł. A ja się boję! - dodała Małgosia, delikatnie żartując i sugerując... trzecie dziecko?!

Czy to oznacza, że Małgosia i Paweł naprawdę myślą o trzecim dziecku? Wtedy ich rodzinka byłaby dopiero pełna! Tego im życzymy!

Małgosia i Paweł Borysewiczowie - jak zmieniło się ich życie?

Jak zmieniło się życie Małgosi i Pawła Borysewiczów po przyjściu na świat Blanki? Okazuje się, że najbardziej zachwycona narodzinami córeczki jest sama Małgosia:

Blanka zmieniła nasz świat na lekko różowy, bo ja wcześniej od tych kolorów już się odzwyczaiłam (...) Nie było tych kolorów! Był bardziej chłopski ten świat. Cudownie jest mieć taką pełną rodzinę. Nigdy nie spodziewałam się, że będę mieć córkę i syna i męża (...) Dzieci nam średnio śpią, ale jest fajnie! - powiedziała Małgosia.

A Paweł jak zareagował na pojawienie się na świecie Blanki? Wbrew pozorom nie jest tak kolorowo, bo dziewczęcy świat jest Pawłowi trochę obcy...

Na dziewczynkach takich małych jeszcze się nie znam, ale po kolei się wszystkiego uczę - dodał Paweł.

Jak widać, życie Małgosi i Pawła bardzo się zmieniło. Dzieci przewróciły ich świat do góry nogami. Teraz Małgosia zajmuje się głównie dziećmi, a Paweł przejął więcej obowiązków na gospodarstwie.

Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" pojawili się w świątecznym odcinku.

Para zasugerowała, że na trzecią rocznicą ich ślubu warto będzie może pomyśleć... o trzecim dziecku!