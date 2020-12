Mateusz z "Rolnik szuka żony" w programie nie znalazł miłości i dość szybko opuścił gospodarstwo Magdaleny, ale dzięki udziałowi w hicie TVP zyskał ogromną popularność. Uczestnik od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i relacje, w których zdradza kulisy programu. Teraz zdecydował się pokazać, co działo się przed nagraniami finałowego odcinka "Rolnik szuka żony". Trzeba przyznać, że zabawa była doskonała. Zobaczcie, z kim się zaprzyjaźnił Mateusz!

Mateusz z "Rolnik szuka żony" ujawniał kulisy finałowego odcinka!

Mateusz z "Rolnik szuka żony" już kiedy opuszczał gospodarstwo Magdaleny bez ogródek stwierdził, że będzie tęsknił za chłopakami, bo to z nimi miał lepszy kontakt niż z samą rolniczką, o której serce walczył. Teraz uczestnik pochwalił się na Instastories kolejnymi zdjęciami ze wspólnego imprezowania, które miało miejsce przed finałem "Rolnik szuka żony". Mateusz nie ukrywa, że nadal ma doskonały kontakt z Pawłem i Adamem, ale to nie wszystko! Okazuje się, że mężczyzna zaprzyjaźnił się też z Magdaleną i Agnieszką, które były kandydatkami Dawida.

To nie pierwsza edycja, dzięki której po programie nawiązały się przyjaźnie. W poprzedniej edycji to Diana i Natalia przez jakiś czas były przyjaciółkami, potem okazało się, że Natalia ma również świetny kontakt z Iloną i Adrianem, których zaprosiła nawet na swój ślub. W tej edycji to kandydaci Magdaleny zaprzyjaźnili się, co nie do końca podobało się rolniczce, która miała poczucie, że mężczyźni pobyt na jej gospodarstwie traktują jako doskonałą zabawę. Po wymownej i imprezowej relacji Mateusza stało się jasne, dlaczego kandydaci Magdaleny podsumowali ją tak ostro w finale - poza programem mają ze sobą świetny kontakt i trzymają się razem.

Zobaczcie zdjęcia z imprezy przed finałowym odcinkiem!

