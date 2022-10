"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz ścięła włosy! Pokazała się w nowej fryzurze

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" postawiła na dużą zmianę fryzury? Zwyciężczyni czwartej edycji "Rolnik szuka żony" postawiła na zupełnie nowy look. Wygląda jednak na to, że Gosia wcale nie czuje się w takich włosach dobrze, bo jak większość pań nie wyobraża sobie jednej rzeczy, drastycznego skrócenia swoich pasm. Małgorzata Borysewicz byłaby załamana obcięciem włosów, dlaczego to zrobiła? Każda kobieta potrzebuje raz na jakiś czas porządnej zmiany wizerunku, Małgosia Borysewicz poczuła nadchodzącą wiosnę i wygląda na to, że planuje całkiem sporą metamorfozę. Już pokazała się swoim fanom w dość mocno skróconych włosach, lekko dotykających ramion. Ta fryzura skojarzyła się nawet Gosi z okresem, gdy była małą dziewczynką. Jak sama wspomina, podobne włosy miała tuż po swojej pierwszej komunii świętej. Na szczęście okazało się, że zmiana nie jest ostateczna, a skrócone włosy to tylko peruka. Małgorzata pokazała się w swoich dłuższych włosach z miną ulgi na twarzy. Do zdjęcia dodała zabawny komentarz: Chyba bym się zabecała Chyba każda kobieta zgodzi się z Małgorzatą i przyzna, że ją też przeraża wizja skrócenia włosów! Możemy więc być pewni, że raczej nie zobaczymy aż tak odmienionej Małgosi, ale za to z pewnością coś się w tej kwestii szykuje, w końcu nie bez powodu przymierza się peruki! Zobacz także: Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o trudach macierzyństwa: "Jest hardcorowo" Jak Wam się podoba odmieniona Gosia? Małgorzata Borysewicz może pochwalić się pięknymi, zadbanymi włosami, a takich łatwo się nie ścina!