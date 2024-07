Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" specjalnie dla Party.pl, podczas Party Fashion Night, zdradziła, co naprawdę łączy ją z Agustinem Egurrolą, jurorem w "You Can Dance" czy "Dance Dance Dance" w TVP! Czy piękna rolniczka i choreograf szykują wspólny program? Zobaczcie, co nam zdradziła Kamila!

Kamila z "Rolnik szuka żony" o zdjęciach z Egurrolą

Kamila Boś brała udział w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć nie znalazła miłości, zdobyła sporą popularność oraz sympatię widzów i do dziś regularnie pojawia się w telewizji - m.in. w "Pytaniu na śniadanie"! Niedawno paparazzi, pod studiem TVP, sfotografowali rolniczkę w towarzystwie Agustina Egurroli. Co ich łączy? Zapytaliśmy o to Kamilę Boś podczas Party Fashion Night!

My po prostu byliśmy na emisji w "Pytaniu na Śniadanie", wypowiadaliśmy się na temat wesel, o pierwszych tańcach i dlatego wyszliśmy razem - powiedziała Kamila Boś.

Czy to koniec ich "współpracy"? A może Kamila i Agustin szykują wspólnie coś razem? Zobaczcie, co nam zdradziła Boś!

