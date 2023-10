Marta Paszkin pokazała na Instagramie urocze zdjęcia Pawła Bodziannego z synem i zdradziła, co jej mąż mówił podczas świąt Bożego Narodzenia. Byli uczestnicy "Rolnik szuka żony" ten wyjątkowy czas spędzili w rodzinnym gronie, a dla ich syna Adasia były to pierwsze święta. Czy za rok szczęśliwa rodzinka będzie celebrować już w większym gronie? Paweł Bodzianny już wspomina o... bliźniakach.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie na oczach widzów zakochali się w sobie i postanowili stworzyć związek. Byli uczestnicy randkowego hitu prowadzonego przez Martę Manowską do dziś tworzą szczęśliwą relację- wiosną wzięli ślub, a pół roku temu na świecie pojawił się ich syn, Adaś. Ostatnio Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" pokazał twarz syna, a teraz nowe zdjęcia z chłopcem opublikowała również Marta Paszkin.

W najnowszym wpisie na Instagramie Marta Paszkin zdradziła przy okazji, że jej mąż już marzy o kolejnych dzieciach!

Internauci zareagowali na nowy wpis i zdjęcie na profilu Marty Paszkin na Instagramie. Fani są zachwyceni małym Adasiem i komentują szczere wyznanie Pawła. Co ciekawe, post swojej żony skomentował również sam rolnik!

- Super chłopaki ???????????? i spełnienia marzeń ❤️❤️❤️❤️

- Więc do dzieła ????, Adaś czysty Paweł:)

- No to bliźniaków życzymy ????