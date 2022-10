"Rolnik szuka żony": Klaudia pokazała zdjęcie z finału 9. edycji!? Udało jej się znaleźć miłość?

Wioleta z " Rolnik szuka żony 6 " znalazła upragnioną miłość? W programie nie udało jej się zdobyć serca Adriana. Rolnik wybrał Ilonę, z którą do dziś tworzy udany związek. Pozostałe dziewczyny z show nie chowają do niego urazy, bo połączyła je wspaniała przyjaźń. Ostatnio Wioleta opublikowała zdjęcie z restauracji, które wywołało zaciekawienie jej koleżanki z programu. Diana zapytała, czy to randka z ukochanym. Czyżby Wioleta z "Rolnik szuka żony" była zakochana? Zobacz także: Adrian z "Rolnik szuka żony" mówi o dziecku z Iloną: "Nie skończy się na jedynaku!" Wioleta z "Rolnik szuka żony 6" znalazła partnera? Wioleta zgłaszając się do "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że uwielbia ciszę i spokój. Była jedną ze spokojniejszych i najbardziej wstydliwych uczestniczek. Zaznaczała, że marzy o dzieleniu życia z kimś wyrozumiałym, kto będzie również gotowy na założenie rodziny. Ostatnio na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie sugerujące, że była na randce! Tak też pomyślała Diana, koleżanka Wioli z programu. Zapytała wprost: - Czyżby kolacja z ukochanym🤔😉 - Diana, to stare zdjęcie z imprezki naszej rolnikowej - usprawiedliwiła się zawstydzona Wiola. Wygląda wiec na to, że serce Wioli wciąż nie jest zajęte. Przypomnijmy, że szósta edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się dwoma związkami: Ilony i Adriana oraz Ani i Jakuba. Jednak relacja tych drugich nie przetrwała próby czasu. Informację o rozstaniu przekazała Ania za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Przyznała, ze to była ich wspólna decyzja, ponieważ mieli różne wizje na temat stworzenia rodziny. To zdjęcie wzbudziło zainteresowanie Diany ...