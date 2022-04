"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz nie kryje radości! "To szczególny czas dla mnie"

Małgosia Borysewicz zgłosiła się do hitowego "Rolnik szuka żony", by odnaleźć miłość swojego życia, natychmiast stała się ulubienicą widzów, a kiedy poznała Pawła, nie miała żadnych wątpliwości, że to ten jedyny. Od tej pory piękna rolniczka cieszy się niesłabnącą popularnością i sporym gronem fanów, którzy z zaciekawieniem obserwują jej codzienność i życie jej rodziny za pomocą mediów społecznościowych, gdzie Małgosia Borysewicz jest bardzo aktywna. Teraz bohaterka uwielbianego programu podzieliła się z internautami wielką nowiną! Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony": "To chłopczyk" Małgosia i Paweł Borysewicz, to jedna z najsłynniejszych par, które poznały się w programach telewizyjnych. Uczestnicy czwartej edycji "Rolnik szuka żony", niedługo po zakończeniu show wzięli ślub i stworzyli piękną rodzinę, choć jak się okazuje, przechodzili naprawdę trudne chwile. Jak widać, zakochanym udało się przezwyciężyć wszelkie kryzysy, a teraz gospodarstwo uwielbianego małżeństwa się powiększyło! Rolniczka, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych nowinkami ze swojego życia, podzieliła się uroczym zdjęciem. Wygląda na to, że Małgosia i Paweł Borysewicz będą mieli ręce pełne roboty, bo w gospodarstwie rodziców dwójki dzieci - Rysia i Bianki - właśnie pojawił się kolejny maluch! Rolniczka na swojej relacji na Instagramie pokazała zdjęcie pięknego cielaczka, które opatrzyła wymownym opisem - "To chłopczyk". Ostatnio uczestniczka "Rolnika szuka żony" w ten sam sposób poinformowała, że w gospodarstwie pojawiła się mała krówka. Takie momenty na wsi kocham. Tylko nie dospaliśmy, a dziś też nie będziemy w nocy spać - oznajmiła Małgosia w swoim...