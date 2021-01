"Rolnik szuka żony": Łukasz Sędrowski pokazał zdjęcie sprzed lat. Jest nie do poznania! 

Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" pokazał, jak wyglądał w dzieciństwie. Bardzo się zmienił? Na zdjęciu sprzed lat jest nie do poznania! Musicie zobaczyć fotkę rolnika na której pozuje z ukochanym dziadkiem. Łukasz Sędrowski blisko rok temu pokazał, jak wyglądał w 1996 roku, a teraz pochwalił się jeszcze starszym zdjęciem. My jesteśmy w szoku!

Łukasz Sędrowski wystąpił w piątej edycji "Rolnik szuka żony". O jego serce walczyła m.in Agata, która od samego początku zrobiła na nim ogromne wrażenie. Rolnik się zakochał i ku zaskoczniu widzów w jednym z odcinków programu TVP poprosił Agatą o rękę. Wydawało się, że po zakończeniu "Rolnik szuka żony" szybko usłyszymy o ślubie zakochanej pary- niestety, po jakimś czasie okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu.

To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce...- Łukasz mówił później w programie "Pytanie na Śniadanie" i tłumaczył, dlaczego rozstał się z Agatą. Co się stało? Życie... raz na dziesieć się uda i jeden na dziesięć się nie uda. I właśnie tutaj przyszła taka rzeczywistość.