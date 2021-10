"Rolnik szuka żony": Kto pojedzie do domów rolników i rolniczek? Jest zwiastun programu! 

Już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejną odsłonę 6. edycji programu "Rolnik szuka żony"! W poprzednich odcinkach widzowie mogli zobaczyć, jak Seweryn, Waldemar, Sławomir, Adrian oraz Jakub czytają listy i wybierają, z którymi kobietami chcą się bliżej poznać. W ostatniej odsłonie show nie zabrakło wzruszeń i zaskakujących zwrotów akcji- jedna z kandydatek Waldemara przyznała przed kamerami, że pomyliła rolników i zamiast do Jakuba, wysłała list właśnie do Waldemara. Teraz fani programu z pewnością zastanawiają się, co wydarzy się w nowym odcinku "Rolnik szuka żony". Które kandydatki przejdą do kolejnego etapu? W sieci pojawił się zwiastun programu! Kogo wybiorą rolnicy? Na fanpage'u programu "Rolnik szuka żony" pojawił się zwiastun trzeciego odcinka, który zostanie wyemitowany już w najbliższą niedzielę. W najnowszej odsłonie show rolnicy będą musieli zdecydować, które kandydatki zaproszą do swoich domów, a z kim będą musieli się pożegnać. Przed Sewerynem, Adrianem, Jakubem, Waldemarem i Sławomirem naprawdę trudny wybór! Komuś powiedzieć do widzenia to zawsze są ciężkie chwile- nie będzie ukrywać Adrian. Zobaczcie fragment trzeciego odcinka najnowszej edycji programu "Rolnik szuka żony"! Myślicie, że Wioletta- kandydatka Waldemara- powie rolnikowi, że tak naprawdę chciała wysłać list do kogoś innego? Zobacz także: Tak wygląda druga kandydatka Jakuba z "Rolnik szuka żony"! Ewa nie pojawiła się na nagraniach programu, a szkoda... Zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony". Przed rolnikami trudne decyzje.