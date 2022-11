Krystyna z "Rolnik szuka żony" schudła aż 13 kg! To efekty przygotowań do ślubu

Krystyna Kamińska pochwaliła się niesamowitą metamorfozą. Uczestniczka drugiej edycji "Rolnik szuka żony" schudła aż 13 kg w zaledwie rok. To efekty przygotowań do ślubu z ukochaną kobietą, o którym chętnie opowiada na swoich profilach społecznościowych. Krystyna Kamińska w drugiej edycji "Rolnik szuka żony" była kandydatką Roberta. Rolnik wybrał wówczas Agnieszkę, z którą w 2016 roku wziął ślub. Po programie związała się również z innym rolnikiem, ale jej prawdziwą miłością okazała się... Agnieszka. To właśnie z nią planuje w 2020 roku zawrzeć związek małżeński. Zobacz także: Krystyna z "Rolnik szuka żony" 2 wybiera suknię ślubną. Na jaki model się zdecydowała? Krystyna z "Rolnik szuka żony" schudła 13 kg Krystyna Kamińska z "Rolnik szuka żony" tworzy szczęśliwy związek z Agnieszką. Panie planują się pobrać w 2020 roku. Krystyna prężnie pracuje nad swoją sylwetką. Okazuje się, że od marca 2019 roku do stycznia 2020 roku udało jej się zrzucić aż 13 kg! Zdjęciem dokumentującym tę niezwykłą metamorfozę pochwaliła się w sieci. Uczestniczka zdradziła, że udało jej się zrzucić kilogramy na modnej diecie ketogenicznej, ale to nie jest efekt, który ją zadowala: - Piękny wynik. Super figura❤️ przy jakim wzroście taka waga? - Niska jestem 🙈 164 cm. Będę więc "walczyć" dalej! - odpowiedziała Internauci są pod wrażeniem! Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony" znalazł miłość? Marta Manowska zdradziła, co u niego słychać Krystyna Kamińska z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" schudła aż 13 kg. Oto efekty jej metamorfozy: Wyświetl ten post na...