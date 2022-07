Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" uchodzą za idealne małżeństwo, ale nawet tej parze zdarzają się kłótnie. Co się wydarzyło, że para zaliczyła spięcie? Nagranie ze sprzeczki trafiło do sieci!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na swoim kanale Youtube nowy film, który zaczął się od... kłótni z jej mężem Grzegorzem! O co poszło? Wszystko przez zarysowany zderzak w aucie małżonków. Para nie mogła się dogadać, kto jest winowajcą tej sytuacji i stąd wynikła cała sprzeczka. Jak się skończyła?

"Rolnik szuka żony": Kłótnia Ani i Grzegorza Bardowskich trafiła do sieci!

Ania i Grzegorz Bardowscy są jedną z najbardziej lubianych par, które poznaliśmy dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Choć od ich występu w telewizji minęło już wiele lat, to jednak małżonkowie w dalszym ciągu cieszą się sporym zainteresowaniem fanów. Para jest bardzo aktywna na Instagramie, a także na platformie YouTube, gdzie regularnie publikuje nowe vlogi. Ostatnio wiele z nich dotyczy budowy nowego domu Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Para jest już na etapie wykończenia swojego gniazdka i prawdopodobnie już jesienią wprowadzi się do wymarzonego domu.

I właśnie ostatnio, gdy Ania i Grzegorz Bardowscy wybrali się po kolejne elementy wyposażenia swojego wymarzonego gniazdka, doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Wszystko przez zarysowany zderzak w aucie.

- Dzień dobry, zaczynamy vlog od kłótni. Mój mąż oszalał, oskarża mnie tutaj - zaczęła Anna Bardowska.

YouTube/Anna Bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Trudny poród Marty Paszkin. Paweł przeciął pępowinę. Pokazała zdjęcie

Grzegorz Bardowski szybko zaznaczył, że jego zdaniem wcale nie jest to kłótnia. Rolnik po prostu chciał ustalić, kto jest winowajcą tego zdarzenia i nie ukrywał, że podejrzewa o to swoją żonę. Anna Bardowska jednak nie poczuwała się do winy.

Grzegorz: Jakiej kłótni, przecież nikt się nie kłóci Ania: Ale oskarżasz mnie Grzegorz: Nie oskarżam. Przyznaj się bez bicia, przecież nie będę krzyczał Ania: Ja nic nie zrobiłam! Grzegorz: Kto zderzak obrysował z tyłu? Ania: Nie ja! Może ktoś mnie, ale ja naprawdę idealnie parkuję.

Instagram @ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Stelmaszczyk świętowała swoje 37. urodziny. Wyglądała jak gwiazda Hollywood

Para ostatecznie nie dogadała się, kto jest winowajcą i poszła wybierać nowe elementy wystroju do domu. Trzeba jednak przyznać, że jeśli właśnie tak wyglądają kłótnie Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony", to nie ma się o co martwić! Małżonkowie do wszystkiego podchodzą bowiem z ogromnym humorem i widać, że dążą do jak najszybszego rozwiązania sporu. Zresztą sami zobaczcie, jak wyglądała ta sytuacja!