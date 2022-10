Fani "Rolnik szuka żony" już nie mogą doczekać się decyzji Stanisława, który naprawdę długo trzyma w niepewności nie tylko swoje kandydatki, ale i widzów. Rolnik przed kamerami jest małomówny i od początku nie chciał zdradzić, czy któraś z kandydatek jest jego faworytką. Internauci od początku sugerowali, że najbardziej do rolnika pasuje Teresa, a teraz w sieci pojawiły się nowe zdjęcia, a fani sugerują jak zakończy się pobyt trójki kobiet w gospodarstwie Stanisława... Internauci już wiedzą, jaka będzie decyzja Stanisława z "Rolnik szuka żony"... Stanisław zdecydowanie jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 8. edycji "Rolnik szuka żony" i po każdym odcinku spada na niego fala krytyki : Boże On jest taki nudny, że tragedia... Ja nie wiem jak te dziewczyny z nim wytrzymują... Ja bym sama zrezygnowała z takiego kandydata na życie. No wiadomo Stanisław wybierze... Siebie Najlepiej pasującą osobę do swojego towarzystwa Po co było być takim zadufanym w programie i robić z siebie tym, kim nie jesteś naprawdę? Tyle negatywnych opinii co do twojej osoby było. Jeśli to była kreacja i grałeś jakąś rolę gbura, to warto było? - dodaje jedna z fanek. Mężczyzna coraz częściej odnosi się do tego, w jaki sposób został przedstawiony w programie i ostatnio napisał wprost w odpowiedzi na kolejną falę krytyki : A czy to ja montowałem? - napisał rolnik na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Roksana przeszła metamorfozę. Aż trudno rozpoznać kandydatkę Stanisława! Tymczasem na facebookowym profilu "Rolnik szuka żony" pojawiły się zdjęcia z ostatniego odcinka, a jedno z nich wzbudziło największe zainteresowanie internautów, bo widać na nim jak Stanisław pakuje...